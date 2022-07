«Un Sogno in affitto», Paola Marella torna su Sky e NOW con le vacanze da favola (Di domenica 3 luglio 2022) Da domenica 3 luglio, su Sky e in streaming NOW, tornano le vacanze da Sogno di Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle d’Italia. Riparte con quattro stupende destinazioni “Un Sogno in affitto”, un viaggio grazie... Leggi su digital-news (Di domenica 3 luglio 2022) Da domenica 3 luglio, su Sky e in streaming NOW,no ledadi, l’esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, alla scoperta di alcune delle case più chic nelle zone più belle d’Italia. Riparte con quattro stupende destinazioni “Unin”, un viaggio grazie...

Pubblicità

SerieTvserie : Un Sogno in Affitto con Paola Marella su Sky Uno: anticipazioni puntate, ospiti, destinazioni - micene_return : @fedesiino @LaDeny_ @Fiammy71 'Un sogno in affitto' se non erro. - Teleblogmag : I nuovi viaggi esclusivi in case da sogno. #unsognoinaffitto #paolamarella #skyuno Iscriviti gratuitamente al cana… - Terrucch : @rrache_ chiaro, avere anche quel tanto che basta a non dover pensare all’esistenza dell’affitto, delle bollette e… - Blutarsky72 : Spero che Un sogno in affitto, il programma in cui Paola Marella aiuta i vip a scegliere una villa di lusso, scaten… -