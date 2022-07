UFFICIALE: Vidal in Ligue 1 (Di domenica 3 luglio 2022) Nuova avventura per Clement Vidal. Il giovane difensore classe 2000, lasciato andare dal Montpellier (squadra in cui ha fatto il settore giovanile)... Leggi su calciomercato (Di domenica 3 luglio 2022) Nuova avventura per Clement. Il giovane difensore classe 2000, lasciato andare dal Montpellier (squadra in cui ha fatto il settore giovanile)...

Pubblicità

sportli26181512 : UFFICIALE: Vidal in Ligue 1: Nuova avventura per Clement Vidal. Il giovane difensore classe 2000, lasciato andare d… - paolone198423 : RT @spondainter: ?? OFFERTA UFFICIALE! ???? Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, i… - storiainter : RT @spondainter: ?? OFFERTA UFFICIALE! ???? Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, i… - morristhetop : RT @spondainter: ?? OFFERTA UFFICIALE! ???? Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal. Stando alle notizie che arrivano dall’Argentina, i… - spondainter : ?? OFFERTA UFFICIALE! ???? Il Boca Juniors fa sul serio per Arturo Vidal. Stando alle notizie che arrivano dall’Argen… -