Traffico Roma del 03-07-2022 ore 17 | 30

LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati si allungano le code sulla A12Civitavecchia in direzione die tra le uscite Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra auto in fila verso anche sulla parallela via Aurelia tra Marina di San Nicola e Palidoro brevi con te anche sulla-fiumicino sullo svincolo per la carreggiata esterna del raccordo Provenendo dell' aeroporto ma ci sono code anche sulla via Pontina in direzione die tra Castelno e il bivio per Pratica di Mare rallentamenti e code poi sulla litoranea tra il cancello due e Torvaianica nelle due direzioni ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica l'assenza dei mezzi pesanti sulle nostre strade e autostrade torneranno a circolare alle 22 di questa sera da ...