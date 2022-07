Sorpresa Bouzkova | la consistenza porta ai quarti

(Di domenica 3 luglio 2022) Non era mai andata oltre il secondo turno negli Slam, Marie. Ma in questo Wimbledon di incertezze e sorprese ha battuto 7 - 5 6 - 2 Caroline Garcia, che aveva tirato più vincenti di tutte nei ...

Il test si è rivelato un successo,è rimasta due anni da Bollettieri e ha iniziato ad usare la bottiglia extralarge che ancora porta in campo ad ogni partita. La transizione da junior a pro, ...