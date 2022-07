Sinner batte Alcaraz a Wimbledon ed entra nel presente del tennis (Di domenica 3 luglio 2022) Mai nelle 134 edizioni precedenti, la domenica tra la prima e la seconda settimana si era giocato a Wimbledon. La tradizione imponeva il riposo, ossequiato con rigoroso rito sacro all'All England club. Ci hanno pensato i diritti televisivi, le esigenze di marketing, a infrangere un altro pezzo di storia. Si sono persino visti sfilare i grandi campioni del passato e del presente (c'era anche un elegantissimo Roger Federer) per i cento anni del campo centrale. Eppertanto Jannik Sinner non poteva scegliere giorno migliore per vincere la più importante partita della sua giovane carriera. Dopo 3 ore e 35 minuti di un match che giustamente Elena Pero in commento ha definito di "un'intensità quasi insopportabile", ha abbracciato Carlos Alcaraz con aria vagamente sollevata. Quattro set che agli appassionati ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 3 luglio 2022) Mai nelle 134 edizioni precedenti, la domenica tra la prima e la seconda settimana si era giocato a. La tradizione imponeva il riposo, ossequiato con rigoroso rito sacro all'All England club. Ci hanno pensato i diritti televisivi, le esigenze di marketing, a infrangere un altro pezzo di storia. Si sono persino visti sfilare i grandi campioni del passato e del(c'era anche un elegantissimo Roger Federer) per i cento anni del campo cle. Eppertanto Janniknon poteva scegliere giorno migliore per vincere la più importante partita della sua giovane carriera. Dopo 3 ore e 35 minuti di un match che giustamente Elena Pero in commento ha definito di "un'intensità quasi insopportabile", ha abbracciato Carloscon aria vagamente sollevata. Quattro set che agli appassionati ...

