Siccità, a Verona "multe di 500 euro": la prima ordinanza del sindaco Tommasi (Di domenica 3 luglio 2022) Appena insediato, il nuovo sindaco di Verona Damiano Tommasi affronta la sua prima grave emergenza razionando l'acqua. L'ordinanza da lui firmata limita infatti l'uso dell'acqua potabile ai fini domestici, per la pulizia personale e per l'igiene. Fino al 31 agosto, dunque, sarà vietato dalle 6 alle 21 usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per l'irrigazione di orti, giardini e campi sportivi; per il lavaggio di automobili, salvo impianti autorizzati; per il riempimento di piscine; per ogni altra attività che non sia strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano. L'eventuale uso di acqua potabile per gli scopi vietati, seppur sconsigliato, potrà invece avvenire di notte, dalle ore 21 alle 6. L'ordinanza è un invito anche ad adottare comportamenti e abitudini utili a

