Roma ancora in fiamme: enorme incendio a Casal Monastero, a fuoco anche un casolare (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) Proseguono gli incendi di origine dolosa a Roma. Questa volta ad andare in fiamme diversi ettari di sterpaglie e boscaglia in zona Casal Monastero. A fuoco anche un casolare. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 3 luglio. Il rigo è partito dalle sterpaglie in via Sant’Alessandro, appena dopo l’incrocio con la Nomentana. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e numerose associazioni di Protezione Civile, tra cui AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv, FUKYO OdV Protezione Civile e Anvvfc CAER Protezione Civile OdV. Le fiamme, alimentate da un leggero vento, si sono rapidamente estese e hanno coinvolto anche un casolare. Bruciati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 luglio 2022) Proseguono gli incendi di origine dolosa a. Questa volta ad andare indiversi ettari di sterpaglie e boscaglia in zona. Aun. L’è scoppiato nel pomeriggio di oggi, 3 luglio. Il rigo è partito dalle sterpaglie in via Sant’Alessandro, appena dopo l’incrocio con la Nomentana. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i vigili dele numerose associazioni di Protezione Civile, tra cui AVS Cosmos – Associazione Volontari Soccorso – odv, FUKYO OdV Protezione Civile e Anvvfc CAER Protezione Civile OdV. Le, alimentate da un leggero vento, si sono rapidamente estese e hanno coinvoltoun. Bruciati ...

vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e a… - fanpage : “I proprietari hanno perso la loro casa, vorrei che almeno potessero ricongiungersi con i loro amati cani' Due chih… - Agenzia_Ansa : Blitz no vax allo Spallanzani di Roma. Alcune scritte contro i vaccini sono comparse all'esterno dell'istituto. 'I… - CorriereCitta : Roma ancora in fiamme: enorme incendio a Casal Monastero, a fuoco anche un casolare (VIDEO) - VietatoMorireE : @EsmahSultan Oh sì, né Roma né Milano purtroppo sono ancora piene e onestamente la cosa mi manda in bestia -