Quando si vota? La roadmap di Celotto (Di domenica 3 luglio 2022) Siamo già in campagna elettorale. Lo vediamo ogni giorno. Anche se ancora non sappiamo Quando si voterà per le nuove Camere. Ma la Costituzione ci aiuta a chiarire le idee. La XVIII legislatura termina “dopo cinque anni” dall’insediamento delle Camere, cioè il 23 marzo 2023 (art. 60 Cost.) e le elezioni “hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”, cioè entro i primi di giugno. Quindi la soluzione più semplice sarebbe votare alla fine di maggio del 2023. Nel frattempo, i parlamentari in carica maturerebbero il vitalizio (a settembre) e i partiti avrebbero il tempo di prepararsi ad alleanze e schieramenti. Ma – in verità – soltanto otto delle diciassette legislature repubblicane sono durate i canonici 5 anni e comunque spesso qualche settimana di meno, perché in genere si fa ricorso allo “scioglimento tecnico”, come accaduto anche nel ... Leggi su formiche (Di domenica 3 luglio 2022) Siamo già in campagna elettorale. Lo vediamo ogni giorno. Anche se ancora non sappiamosi voterà per le nuove Camere. Ma la Costituzione ci aiuta a chiarire le idee. La XVIII legislatura termina “dopo cinque anni” dall’insediamento delle Camere, cioè il 23 marzo 2023 (art. 60 Cost.) e le elezioni “hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti”, cioè entro i primi di giugno. Quindi la soluzione più semplice sarebbere alla fine di maggio del 2023. Nel frattempo, i parlamentari in carica maturerebbero il vitalizio (a settembre) e i partiti avrebbero il tempo di prepararsi ad alleanze e schieramenti. Ma – in verità – soltanto otto delle diciassette legislature repubblicane sono durate i canonici 5 anni e comunque spesso qualche settimana di meno, perché in genere si fa ricorso allo “scioglimento tecnico”, come accaduto anche nel ...

