Morto improvvisamente Tonino Cripezzi de I Camaleonti | di cui era fondatore | voce e tastierista

(Di domenica 3 luglio 2022) È stato trovatoin hotel, cantante ede I: la storica band da 20 milioni di dischi si era esibita ieri sera a Pescara, amici e colleghi shockati lo omaggiano Antonio, cantante edello storico beat gruppo Iè stato trovatoquesta mattina in una camera d’albergo a San Giovanni Teatino (Chieti). Aveva 76 anni e sarebbe stato colto da un malore. Ieri sera Isi erano esibiti a Pescara al Parco Villa de Riseis. Questa mattina la scoperta. Come riportato da Il Centro, sul posto sono arrivati il 118 e i carabinieri della Stazione di Sambuceto e della ...

di Redazione Spettacoli Il musicista poche ore prima aveva tenuto un concerto, poi era andato a cena con il resto del gruppo. La mattina dopo la scoperta: si pensa a un malore ÈAntonio "Tonino" Cripezzi, tastierista e leader dei Camaleonti. Aveva 76 anni. Il musicista è stato trovato senza vita nella camera d'albergo a Chieti, dove alloggiava con gli ...Dramma a Salsomaggiore Terme, dove il sindaco di Soragna, Matteo Concari, èin seguito a un malore che l'ha colpitodurante una cerimonia in onore dei bersaglieri e andata in scena nella mattinata di oggi, domenica 3 luglio 2022. Stando alle prime ... È morto Tonino Cripezzi, leader dei Camaleonti: il corpo senza vita trovato in albergo “La comunità del Movimento 5 Stelle dell’Emilia-Romagna è attonita e sconvolta dalla improvvisa e prematura scomparsa di Matteo Concari, sindaco di Soragna – si… Leggi Aveva 44 anni A causa di un impr ...Il sindaco di Soragna Matteo Concari è morto domenica mattina in seguito a un malore improvviso mentre stava partecipando, insieme al sindaco di - ParmaPress24 ...