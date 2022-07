Milan, nuova amichevole in programma: i rossoneri sfideranno il Wolfsberger (Di domenica 3 luglio 2022) Il Milan di Stefano Pioli affronterà il Wolfsberger in amichevole, durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione professionistica. I campioni d’Italia in carica ripartiranno quindi da gare non ufficiali, come di consueto, per scaricare il lavoro in settimana e far sognare i propri tifosi con alcuni spunti tecnici e tattici interessanti; in particolare, grande attesa per l’esordio in maglia rossonera di Divock Origi, attaccante belga, seppur attualmente non ancora in raduno. Il Milan sfiderà dunque la squadra austriaca sopra citata, proprio in Austria; impegno già interessante, considerando che la squadra di riferimento parteciperà alla prossima Conference League e quindi rappresenta una rosa di ottimo livello. Il tutto nel contesto di mercoledì 27 luglio, presso la località di Villach: fischio ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ildi Stefano Pioli affronterà ilin, durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione professionistica. I campioni d’Italia in carica ripartiranno quindi da gare non ufficiali, come di consueto, per scaricare il lavoro in settimana e far sognare i propri tifosi con alcuni spunti tecnici e tattici interessanti; in particolare, grande attesa per l’esordio in maglia rossonera di Divock Origi, attaccante belga, seppur attualmente non ancora in raduno. Ilsfiderà dunque la squadra austriaca sopra citata, proprio in Austria; impegno già interessante, considerando che la squadra di riferimento parteciperà alla prossima Conference League e quindi rappresenta una rosa di ottimo livello. Il tutto nel contesto di mercoledì 27 luglio, presso la località di Villach: fischio ...

Pubblicità

OfficialASRoma : Alessandro Florenzi ceduto a titolo definitivo al Milan. L'#ASRoma augura ad Alessandro il meglio per questa nuova… - AntoVitiello : La nuova maglia del #Milan verrà svelata lunedì 4 luglio - Gazzetta_it : Dybala, Ziyech, Lang e gli altri: il primo colpo del Maldini-bis sarà un big #Milan #calciomercato - sportface2016 : #Milan, nuova amichevole in programma: i rossoneri sfideranno il #Wolfsberger - MilanSpazio : UFFICIALE- Nuova amichevole estiva per il Milan: tappa in Austria! -