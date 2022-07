Pubblicità

PianetaMilan : #Milan, #AlArdhi non si arrende: ora #Investcorp mette l’#Inter nel mirino #ACMilan #SempreMilan - peppobbove : RT @milan_corner: Mohammed Al Ardhi, per gli amici Buccirosso, caduto in data 1 Giugno 2022. Caduto dopo la firma di Gerry Cardinale, a san… -

Pianeta Milan

... guidato dal finanziere Mohammed Mahfoodh Al, cittadino del Bahrein ma rappresentante di ... Dunque ilsi candida a rimanere in mani nordamericane, ciò che conferma una tendenza fortemente in ......a qualche settimana fa era in pole per acquisire il, abbia contattato proprio Silvio Berlusconi per entrare in società nella scalata al club rossonero. Dialoghi recenti tra Mohammed Ale ... Milan, Al Ardhi non si arrende: ora Investcorp mette l’Inter nel mirino Ci eravamo lasciati con parole ridotte quasi allo zero, ma anche con una sorta di promessa: "Ne riparleremo nel caso in cui decidessimo di provare a investire in Italia". Il soggetto in questione è Al ...