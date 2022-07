Marmolada, valanga di ghiaccio: sette feriti, 15 persone coinvolte. Cinque elicotteri cercano i dispersi (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile Leggi su corriere (Di domenica 3 luglio 2022) Il seracco è crollato dopo la temperatura record di ieri: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile

