Magna Grecia Awards | una cerimonia di premiazione ricca di emozioni

(Di domenica 3 luglio 2022) Si è conclusa la venticinquesima edizione del, il prestigioso riconoscimento la cuidisi è tenuta al teatro Kursaal Santalucia di Bari, suggestiva cornice che ha fatto da sfondo a una seratadi, commozione e amore. A fare gli onori di casa sul palco, il fondatore e direttore artistico dell'iniziativa Fabio Salvator,e affiancato dalla giornalista Monica Giandotti, che hanno accolto i tanti ospiti e le tante eccellenze del mondo della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell'imprenditoria, che sono state premiate per il contributo offerto nell'ultimo anno attraverso la propria attività artistica, civile o sociale. Un avvicendarsi di sentimenti, parole che lasciano il segno, performance musicali e ...

Bontà loro, ieri mi è stato consegnato un premio a Bari il cui nome sarebbe piaciuto a Ciriaco De Mita, visto che si chiama "". Ne sono stato onorato, quantunque i premi "alla carriera" contengano sempre implicitamente un cortese avviso di sfratto, un affettuoso congedo, e quasi un invito a un meritato riposo. ...03/07/2022 Bari, 2 luglio 2022 Si è appena conclusa la 25ma edizione delAwards, il prestigioso riconoscimento la cui cerimonia di premiazione si è tenuta nel cuore della città Bari, presso il Teatro Kursaal Santalucia: la suggestiva cornice che ha fatto da ...