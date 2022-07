LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: la Cina comanda nel sincro femminile dai tre metri (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 11.41: Ancora un disastro della coppia francese, che prende appena 36 punti. Il Sudafrica torna a sperare. 11.39: Triplo e mezzo carpiato in avanti per la coppia cinese, che ottiene 75.33. 11.38: Un buon rovesciato per le tedesche (64.80) che proseguono nella loro ottima semifinale. 11.34: L’Australia è seconda con 158.10 dietro alla Cina (171.30). Terza posizione per la Malesia (156.00) davanti alla Germania (153.90). 11.29: Sbaglia nettamente le francesi Gillet, ma per loro fortuna c’è la coppia sudafricana e quindi non rischiano l’eliminazione. 11.27: 71.10 con il ritornato carpiato per la coppia cinese (171.30). Stanno vincendo nettamente, ma non stanno ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 11.41: Ancora un disastro della coppia francese, che prende appena 36 punti. Il Sudafrica torna a sperare. 11.39: Triplo e mezzo carpiato in avanti per la coppia cinese, che ottiene 75.33. 11.38: Un buon rovesciato per le tedesche (64.80) che proseguono nella loro ottima semifinale. 11.34: L’Australia è seconda con 158.10 dietro alla(171.30). Terza posizione per la Malesia (156.00) davanti alla Germania (153.90). 11.29: Sbaglia nettamente le francesi Gillet, ma per loro fortuna c’è la coppia sudafricana e quindi non rischiano l’eliminazione. 11.27: 71.10 con il ritornato carpiato per la coppia cinese (171.30). Stanno vincendo nettamente, ma non stanno ...

