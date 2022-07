Inter, esperienza in difesa? Offerto David Luiz: il punto (Di domenica 3 luglio 2022) sui movimenti dei nerazzurri nel reparto difensivo Tramite alcuni Intermediari, all’Inter sarebbe stato Offerto David Luiz, ex Chelsea, PSG e Arsenal. Il suo contratto con il Flamengo scade il prossimo 31 dicembre e sarebbe molto forte l’idea del 35enne di tornare in Europa. Il club nerazzurro sta valutando, senza particolare entusiasmo e a prescindere dagli altri due difensori in entrata, anche solo per riempire la casella di Ranocchia: un po’ di esperienza per tamponare può far sempre bene. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) sui movimenti dei nerazzurri nel reparto difensivo Tramite alcunimediari, all’sarebbe stato, ex Chelsea, PSG e Arsenal. Il suo contratto con il Flamengo scade il prossimo 31 dicembre e sarebbe molto forte l’idea del 35enne di tornare in Europa. Il club nerazzurro sta valutando, senza particolare entusiasmo e a prescindere dagli altri due difensori in entrata, anche solo per riempire la casella di Ranocchia: un po’ diper tamponare può far sempre bene. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

