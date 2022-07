Iliad non funziona: down e problemi in tutta Italia. Ecco cosa sta succedendo (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sono problemi con la rete di Iliad, la compagnia telefonica francese che ha saputo ritagliarsi una bella fetta del mercato Italiano a suon di offerte davvero alettanti. Nelle ultime ore le segnalazioni di down e disservizi sono aumentate in maniera importante, e sono molti coloro che hanno preso d’assalto downdetector.com. Iliad, 3/7/2022 – Computermagazine.itPer chi non lo conoscesse si tratta di un portale internet che riunisce tutte le segnalazioni degli utenti riguardanti appunto problemi online in merito a compagnie telefoniche, social network e altri servizi come ad esempio le Poste Italiane. Iliad in questo momento sembrerebbe quello maggiormente segnalato con un picco di ben 167 segnalazioni alle ore 14:32 e di altre 166 ... Leggi su computermagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Ci sonocon la rete di, la compagnia telefonica francese che ha saputo ritagliarsi una bella fetta del mercatono a suon di offerte davvero alettanti. Nelle ultime ore le segnalazioni die disservizi sono aumentate in maniera importante, e sono molti coloro che hanno preso d’assaltodetector.com., 3/7/2022 – Computermagazine.itPer chi non lo conoscesse si tratta di un portale internet che riunisce tutte le segnalazioni degli utenti riguardanti appuntoonline in merito a compagnie telefoniche, social network e altri servizi come ad esempio le Postene.in questo momento sembrerebbe quello maggiormente segnalato con un picco di ben 167 segnalazioni alle ore 14:32 e di altre 166 ...

