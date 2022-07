Cos’è successo a Guanyu Zhou a Silverstone? Bruttissimo incidente: la dinamica (Di domenica 3 luglio 2022) Il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Silverstone, è stato caratterizzato da un Bruttissimo incidente avvenuto in partenza. La Alfa Romeo di Guanyu Zhou si è letteralmente cappottata sull’asfalto, la monoposto è rovinata sulla ghiaia di curva 1, si è impennata, è andata oltre le gomme di protezione e si è andata a infrangere contro la rete che si trova davanti alla tribuna. Ma qual è stata la dinamica dell’incidente? Yuki Tsunoda scatta meglio alle spalle del cinese, George Russell gli è accanto e stringe un po’ la traiettoria (giustificata manovra di gara). Tsunoda tocca la Mercedes del britannico, che si gira e va addosso alla Alfa Romeo di Zhou. La monoposto del cinese si ribalta subito e striscia ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Il GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di, è stato caratterizzato da unavvenuto in partenza. La Alfa Romeo disi è letteralmente cappottata sull’asfalto, la monoposto è rovinata sulla ghiaia di curva 1, si è impennata, è andata oltre le gomme di protezione e si è andata a infrangere contro la rete che si trova davanti alla tribuna. Ma qual è stata ladell’? Yuki Tsunoda scatta meglio alle spalle del cinese, George Russell gli è accanto e stringe un po’ la traiettoria (giustificata manovra di gara). Tsunoda tocca la Mercedes del britannico, che si gira e va addosso alla Alfa Romeo di. La monoposto del cinese si ribalta subito e striscia ...

