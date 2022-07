Controlli alla Movida in Costiera | due denunce

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella nottata di sabato i Carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio volto ad infrenare i fenomeni delittuosi legaticosiddetta “”. Ben 10 pattuglie hanno vigilato lungo le principali arterie stradali della Divina, effettuando posti di controllo nei luoghi nevralgici del divertimento: proprio nei pressi di alcuni locali noti tra i più giovani, in Amalfi e Maiori, gli uomini dell’Arma hanno sorpreso due persone che, all’esito di test alcolemico, sono risultate essere sotto l’effetto di sostanze alcoliche, ben oltre le soglie consentite per legge. Per loro è scattata quindi la denuncia in stato di libertà, nonché un’ammenda molto salata superiore agli 800 euro, con contestuale sospensione della patente. Nel corso del servizio sono state controllate ...