Calcio: Lazio. Maglia Immobile all'asta per raccolta fondi Ucraina (Di domenica 3 luglio 2022) L'iniziativa servirà per la ricostruzione di un reparto di oncologia pediatrica ROMA - Sarà messa all'asta su eBay, a partire dalle ore 23 di domani, lunedì 4 luglio, la prima Maglia indossata nella ...

