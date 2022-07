A Landini si è ristretto il campo largo

Leggi su formiche

(Di domenica 3 luglio 2022) “Il lavoro interroga”. É questo il titolo dell’evento promosso dalla Cgil il 1° luglio presso l’Acquario romano, con il seguente ordine del giorno: la crisi della rappresentanza politica del lavoro, il superamento della precarietà, la cosiddetta pandemia salariale e il fisco. Ha coordinato l’iniziativa (woman on show) la giornalista Lucia Annunziata. Ha Introdotto i lavori la vice segretaria generale della Cgil, Gianna Fracassi. È intervenuto nel dibattito il leader della Confederazione Maurizio. Ovviamente ognuno è libero di invitare a casa sua chi vuole, perché è interessato a conoscere le risposte che darà all’interrogatorio predisposto dal sindacato ospitante. Per inciso, il verbo che funge da predicato non sembra il più adatto per dare conto di un libero confronto di posizioni su temi importanti; sarebbe più adatto in un verbale di una Questura, ma non ...