VIDEO/ Vieri: “Che liti con Branca e Zaccheroni!” (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso dell'ultimo appuntamento a teatro con la Bobo Tv, Christian Vieri racconta una serie di aneddoti sulla sua esperienza all'Inter. Guarda il VIDEO Leggi su golssip (Di sabato 2 luglio 2022) Nel corso dell'ultimo appuntamento a teatro con la Bobo Tv, Christianracconta una serie di aneddoti sulla sua esperienza all'Inter. Guarda il

Pubblicità

giumz73 : Ecco perché l'Inter con @vieri_bobo non vinceva... #Inter - Giallo585 : @divockiano @tcarapezza Che uno non credesse nel Milan ci può stare. La cosa più aberrante di questo video è l’enfa… - erpumo : Immagina rimanere bloccato per strada perché Bobo Vieri sta facendo un TikTok - 45acpjoe : RT @jmancini8: Christian Vieri's goal from Pancaro's cross ???? Bologna-Lazio 1998/99 - citynowit : Diverse le storie su Instagram pubblicate da Vieri e dalla moglie, l'ex velina Costanza Caracciolo -