Vacanze 2022, “le più care di sempre”: le cifre del bagno di sangue italiano (Di sabato 2 luglio 2022) Le Vacanze estive 2022 saranno le più care degli ultimi 50 anni, quindi praticamente di sempre. È quanto emerge dall'ultimo report del Codacons, che registra aumenti molto importanti per tutti i tipi di spostamenti, tra aerei, traghetti e carburanti. Stando alle stime dell'associazione, una vacanza di 10 giorni quest'anno costa tra il 15,5% e il 20% in più rispetto al 2021: si passa quindi da una media di 996 euro a persona a circa 1.195. Il conto risulterà addirittura più salato per chi deciderà di trascorrere le Vacanze all'estero, dato che le tariffe aeree stanno diventando proibitive: sono praticamente più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, mentre per i voli nazionali si spende mediamente circa il 33,3% in più. Inoltre il Codacons fa notare che l'Istat ha registrato rincari fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 luglio 2022) Leestivesaranno le piùdegli ultimi 50 anni, quindi praticamente di. È quanto emerge dall'ultimo report del Codacons, che registra aumenti molto importanti per tutti i tipi di spostamenti, tra aerei, traghetti e carburanti. Stando alle stime dell'associazione, una vacanza di 10 giorni quest'anno costa tra il 15,5% e il 20% in più rispetto al 2021: si passa quindi da una media di 996 euro a persona a circa 1.195. Il conto risulterà addirittura più salato per chi deciderà di trascorrere leall'estero, dato che le tariffe aeree stanno diventando proibitive: sono praticamente più che raddoppiate rispetto allo scorso anno, mentre per i voli nazionali si spende mediamente circa il 33,3% in più. Inoltre il Codacons fa notare che l'Istat ha registrato rincari fino a ...

