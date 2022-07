Un posto al sole | trama 4 luglio | Franco aiuterà Nunzio?

(Di sabato 2 luglio 2022) Ad Unal, la puntata di lunedì 42022 si rivelerà ricca di colpi di scena e verranno alla luce molte verità inconfessabili. Innanzitutto, Raffaele si ritroverà ormai con le spalle al muro. Durante un pranzo di famiglia a Palazzo Palladini, infatti, l'uomo, approfittando che Eugenio, Viola ed Ornella stessero giocando in cortile con il piccolo Antonio, ha provato a copiare i dati contenuti sul pc del magistrato su una chiavetta USB per sottostare agli ordini dei camorristi che lo stanno ricattando, ma è stato sorpreso da Viola. La ragazza, stando alladella soap opera partenopea, sarà interdetta e scioccata e vorrà subito sapere da Raffaele cosa stia facendo con il computer di Eugenio. L'uomo non potrà più fingere e si rassegnerà a confessare tutta la verità a proposito delle minacce degli ...

Pubblicità

Lolicchia : Dumila gradi. Vesti i regazzini. Cammina sotto il sole. Arriva al parco. Bagna le capocce. Trova posto all'ombra.… - PatrizioMarozzi : Un posto al sole. Ciaooo! - illusioneottica : @kiara86769608 Non sono per niente d'accordo! se fino a IERI #Santoro è stato PALESEMENTE CONTRO il @Mov5Stelle , N… - cabezon29 : @NonSoloJuve Servi servi servi, adani mi è antipatico ma quanti ha ragione. Leccano il culo alla juve pur di avere… - Federic26796439 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Va benissimo scandalizzarsi e pene più severe ma,ricordo anche persone ricoverate a… -

Non piove, piloti con le gomme intermedie nella speranza che ilresista per almeno altri 12 ... 6 minuti al termine: Sainz sale al quarto, Alonso settimo. 7 minuti al termine: Verstappen, ...... La notte dei desideri, L'estate addosso, Big Bang, Ragazza Magica, Salvami, Ilsorge di sera ...discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio. ...Dallultimo aggiornamento disponibile di Consob sulle posizioni nette corte (PNC) si apprende che il titolo più shortato a Piazza Affari è Maire Tecnimont con 4 posizioni short aperte per una quota … ...Il raduno in piazza Umberto, poi il corteo. Arrivo previsto intorno alle 20.30 sul lungomare Nazario Sauro. Il sindaco con la fascia arcobaleno ...