“Un Posto al Sole” | la decisione di Franco Boschi | il colpo di scena

Un Posto al Sole: nell'ultima puntata andata in onda, Nunzio ha deciso di confidarsi con il padre Franco e rivelargli il piano suo e di Chiara Nunzio e Chiara hanno preso una decisione molto importante. Tutto è cominciato quando mesi fa Chiara ha fatto un incidente stradale con in macchina suo padre che ha tragicamente perso la vita. Lei ha nascosto di essere stata lei a guidare quel giorno per molto tempo, fino a che non ha deciso di affrontare le conseguenze. Un Posto al Sole (instagram)Se in un primo momento sia Nunzio che Chiara erano pronti ad affrontare questo dramma, in seguito hanno capito entrambi che lei non sarebbe sopravvissuta un solo giorno in carcere. Così alla fine hanno preso una decisione drastica: cambiare le loro identità e scappare, facendo perdere ...

