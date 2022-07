Ultime Notizie Roma del 02-07-2022 ore 07 | 10

(Di sabato 2 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale sabato 2 luglio Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliana o Ferrigno bilancio covid in primo piano oltre 80.000 anche ieri i nuovi contagi salgono i decessi e ricoveri mentre gli italiani attualmente positivi si avviano nuovamente a toccare quota un milione sono 929 Mila in continua crescita negli ultimi giorni lo evidenziano i dati del Ministero della Salute intanto gli Istituto Superiore di Sanità registra l’aumento dell’indice RT e va oltre la soglia epidemica 1,30 dopo la risalita dei contagi negli ultimi giorni i dati che emergono dal monitoraggio della cabina di regia segna la luna l’espansione dell’epidemia infatti in aumento anche l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero il documento evidenzia anche un aumento dell’incidenza settimanale da 504 contagi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - nemboc : RT @Today_it: #Redditodicittadinanza, c'è la stretta: cosa cambia e chi lo perderà - karda70 : RT @Today_it: #Redditodicittadinanza, c'è la stretta: cosa cambia e chi lo perderà - PalermoToday : Reddito di cittadinanza, c'è la stretta: cosa cambia e chi lo perderà -

Il Sole 24 ORE

... che aveva affidato una parte dei suoi risparmi a Bochicchio, parlando con Marzio Perrelli, ex manager del colosso bancario Hsbc, mostra la sua preoccupazione per leche stanno uscendo sul ...Manovre speculative, frodi, pratiche scorrette. Il rischio è che la guerra in Ucraina venga sfruttata come escamotage per fare schizzare alle stelle i prezzi di servizi e prodotti. Uno su tutti: ... Ucraina ultime notizie. Nuovi aiuti Usa a Kiev: missili, radar e difesa anti-aerea Domenica mattina sarà presente prima all'assemblea provinciale a Giammoro, poi alla Marina di Patti per incontrare la cittadinanza di pomeriggio ...Il nuovo amore di Antonella Mosetti, adesso sappiamo chi è. Spunta la foto ed il messaggio che rivela ogni cosa ...