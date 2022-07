Pubblicità

TV7Benevento : **Ucraina: soccorritori, 'a Odessa potrebbero esserci altre persone sotto le macerie'** - - fisco24_info : Ucraina, Servizio Emergenze Nazionale: 'A Odessa 21 morti e 38 feriti, tra cui 6 bambini': (Adnkronos) - La portavo… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | A Odessa i soccorritori tra le macerie del condominio colpito dai missili. Secondo il Servizio statale di emerg… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Odessa i soccorritori tra le macerie del condominio colpito dai missili. Secondo il Servizio statale di… - SLN_Magazine : Ucraina, il racconto dei soccorritori: 'A Kremenchuk l'inferno'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Il Sannio Quotidiano

Decine dia lavoro dopo il bombardamento sugli edifici residenziali, nei quali non ...Leyen che si è soffermata sulla necessità per Kiev di attuare delle riforme e ha invitato l'"a ...Decine dia lavoro dopo il bombardamento sugli edifici residenziali, nei quali non ...Leyen che si è soffermata sulla necessità per Kiev di attuare delle riforme e ha invitato l'a ... **Ucraina: soccorritori, 'a Odessa potrebbero esserci altre persone sotto le macerie'** Lo riferisce il canale ucraino Dsns Ukraine. Sul posto, secondo quanto riporta il sito, sono al lavoro 283 persone, di cui 157 soccorritori del Servizio Emergenze Nazionale e 32 mezzi di soccorso.Mykolaiv conta 476.101 abitanti ed è la nona città più popolosa del Paese. E il bilancio dei morti a Odessa sale a 21 civili. Ieri l'ennesima strage di civili ha insanguinato l’Ucraina. Il nuovo massa ...