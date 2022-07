Tornatore: “Trovare equilibrio tra film in sala e su piattaforma” (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spero che si riesca a Trovare un parametro, che metta d’accordo tutti: la situazione va regolata, trovando il giusto punto di equilibrio fra chi vorrebbe avere tempi più prolungati di sfruttamento del film nelle sale cinematografiche e chi vorrebbe tempi più rapidi per l’inizio della vita dei film sulle piattaforme. E’ un enigma che ci portiamo dietro e che spero che questa mozione presentata in Parlamento possa risolvere”. E’ l’esigenza sottolineata dal regista Giuseppe Tornatore, a margine del ‘Taormina film Festival’, rispondendo all’AdnKronos sul tema delle cosiddette ‘finestre’, ovvero del tempo che deve intercorrere fra la proiezione di un film nelle sale cinematografiche, la sua fruizione sulle piattaforme e il suo passaggio in televisione. Una ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – “Spero che si riesca aun parametro, che metta d’accordo tutti: la situazione va regolata, trovando il giusto punto difra chi vorrebbe avere tempi più prolungati di sfruttamento delnelle sale cinematografiche e chi vorrebbe tempi più rapidi per l’inizio della vita deisulle piattaforme. E’ un enigma che ci portiamo dietro e che spero che questa mozione presentata in Parlamento possa risolvere”. E’ l’esigenza sottolineata dal regista Giuseppe, a margine del ‘TaorminaFestival’, rispondendo all’AdnKronos sul tema delle cosiddette ‘finestre’, ovvero del tempo che deve intercorrere fra la proiezione di unnelle sale cinematografiche, la sua fruizione sulle piattaforme e il suo passaggio in televisione. Una ...

