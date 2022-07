Tabula rasa per votare in Libia. Il premier tenta l’azzardo, ma la gente non aspetta più (Di sabato 2 luglio 2022) Dbeibah: "Dimettiamoci tutti e votiamo". Ma non c'è intesa fra Tripoli e Tobruk su un quadro costituzionale per tenere le elezioni. La rabbia dei cittadini, fomentata dalla crisi economica e dalla paralisi politica, esplode nelle strade e in Cirenaica arriva fino all'assalto in Parlamento. E tornano le bandiere di Gheddafi Leggi su huffingtonpost (Di sabato 2 luglio 2022) Dbeibah: "Dimettiamoci tutti e votiamo". Ma non c'è intesa fra Tripoli e Tobruk su un quadro costituzionale per tenere le elezioni. La rabbia dei cittadini, fomentata dalla crisi economica e dalla paralisi politica, esplode nelle strade e in Cirenaica arriva fino all'assalto in Parlamento. E tornano le bandiere di Gheddafi

