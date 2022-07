Stasera in TV | Film e Programmi di Oggi Sabato 2 Luglio 2022

(Di sabato 2 luglio 2022)in TV: Le belve, Transformers 3, Quel che resta del giorno, Limitless, PELHAM 1 2 3 Ostaggi in metropolitana, L'ultimo appello, Cari fottutissimi amici, To Rome with Love., Fiction e Seriein TV: Il Volo - Tributo a Ennio Morricone, Alighieri Durante detto Dante, Tu Si Que Vales.

L'attrice Matilda De Angelis e la regista spagnola Paula Ortiz sono le ospiti della serata conclusiva della ventesima edizione dell'IschiaFestival ,alle 21 alla Piazza d'Armi del Castello Aragonese, per l'anteprima europea di 'Across the River and into the Trees' ,di chiusura della sezione ufficiale lungometraggi in ...... ospiterĂ2 luglio dalle 20.30 il 'Gala Award' del Ventennale dell'IschiaFestival. Durante la cerimonia verranno svelati i nomi delle opere vincitrici nelle sezioni 'Lungometraggi' (con ...Stasera sera sul palco del Teatro Antico Noemi, grande interprete della musica italiana, incanterĂ il pubblico nella serata di chiusura del Taormina Film Fest con una performance inedita piano e voce.Premiere europea al Castello Aragonese con Paula Ortiz regista del film tratto da Hemingway con Liev Schreiber ...