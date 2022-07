(Di sabato 2 luglio 2022) E' ala tappa di Gressan () del tourin calendario il prossimo mercoledì 13 luglio. In concomitanza con l'evento, i sindacati Conapo e Fp Cgil hanno infatti proclamato ...

AnsaValledAosta : Sciopero Vigili del fuoco, a rischio Jova Beach party ad Aosta. Previsto il 13 luglio. Sindacati, 'Regione non risp… - ottopagine : Sciopero taxi a Napoli: raddoppiate corse Alibus e suppoto dei vigili ai turisti #Napoli -

In concomitanza con l'evento, i sindacati Conapo e Fp Cgil hanno infatti proclamato unodel Corpo valdostano deidel fuoco della durata di 10 ore, dalle 14 (orario previsto per l'...Dopo il tentativo obbligatorio di conciliazione, conclusosi con esito negativo, il sindacato deidel fuoco UIL PA annuncia lodenunciando "il persistere da parte del Comandante VV. ... Sciopero Vigili del fuoco, a rischio Jova Beach party ad Aosta - Valle d'Aosta E' a rischio la tappa di Gressan (Aosta) del tour Jova Beach party in calendario il prossimo mercoledì 13 luglio. (ANSA) ...Le fiamme hanno avvolto un capannone di giocattoli e materiali plastici nella zona industriale di Caltagirone; a Bolzano ha preso fuoco un appartamento, portando all'intossicazione di 5 persone. Dalla ...