Ronaldo Roma, il sogno continua: CR7 vuole lasciare Manchester, l'annuncio (Di sabato 2 luglio 2022) . Dall'Inghilterra arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Secondo il 'Times', Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare il Manchester United. Rientrato a casa dopo il triennio alla Juventus, CR7 non vorrebbe rimanere a Manchester a causa delle problematiche emerse nel corso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

goal : Jorge Mendes has offered Cristiano Ronaldo to Roma, according to the Gazzetta dello Sport ???? - Gazzetta_it : Cristiano Ronaldo riscopre la voglia d'Italia: è stato offerto alla Roma! - WhiteWidow_5050 : Se avete le palle andate da Cristiano Ronaldo e gli sbattete le palle in faccia. Assegno in bianco e lo portate a R… - siamo_la_Roma : ?? Dall'Inghilterra arrivano novità sul futuro di #CristianoRonaldo ?? Il portoghese ha chiesto la cessione al… - Pasky973 : @PaPaganini allora quando arriva #Ronaldo alla #Roma Si è appena liberato. ?????? -