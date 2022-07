Roberto Benigni, colpo di scena: nessuno se l’aspettava (Di sabato 2 luglio 2022) Roberto Benigni, colpo di scena: avete visto che cos’è successo? nessuno se l’aspettava. Non ci vorrebbe un solo articolo per parlare di Roberto Benigni la cui carriera è più che straordinaria tant’è che è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Attore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 2 luglio 2022)di: avete visto che cos’è successo?se. Non ci vorrebbe un solo articolo per parlare dila cui carriera è più che straordinaria tant’è che è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati e apprezzati non solo in Italia ma in tutto il mondo. Attore, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Graziella_bi_1 : @JamesLucasIT @Monicalefede non solo! anche una 'Il Padrino III (1990) di Francis Ford Coppola, 'Il piccolo diavol… - LucianoPalmeri5 : @LaVeritaWeb Non è vero che un amico si vede nel momento del bisogno, un amico si vede sempre. Roberto Benigni - silverparry : RT @SensCritique: Buongiorno, Principessa ! ?? — La vie est belle (Roberto Benigni, 1997) - lindabossini : RT @Zeta_Luiss: Il discorso di Roberto #Benigni alla consegna del #LeoneDOroAllaCarriera Un discorso pieno di amore verso sua moglie #Nico… - dontcallhimbqby : io purtroppo ad ogni discorso di roberto benigni piango e quindi ora sono in lacrime nel teatro -