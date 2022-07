Problemi cognitivi dopo il Covid | gli scienziati indagano

Pubblicità

dottcorbelli : @emmmefffe @PuoiFidarti @Ruffino_Lorenzo Sisi ho gravi problemi cognitivi Lei così per caso, laurea Facebook? - llevaj : RT @ChanceGardiner: Quelli che promuovono la cannabis sotto un tweet di Belpietro che annuncia la guerra mondiale, dimostrano che almeno a… - ivantulipano : @Lana1Malta @NiccolFrancesc6 ma avete problemi cognitivi?......si sicuramente.......quelli che hanno vinto le coppe… - PaoloTurci : RT @MarceVann: Quindi fatemi capire: l'Europa sta andando appresso alle folli politiche guerrafondaie di un tizio con gravi problemi cognit… - sonoladgr : @Queemartullins Oppure un’altra perla: “Necessita il sostegno suo figlio”.Guardi purtroppo per legge non ha diritt… -

Fanpage.it

In concreto, per i pazienti non più in grado di verbalizzare, condi comprensione ed ...uomo - macchina costruendo uno strumento che ci aiuti a comprendere meglio i processied ...In concreto, per i pazienti non più in grado di verbalizzare, condi comprensione ed ...uomo - macchina costruendo uno strumento che ci aiuti a comprendere meglio i processied ... Rischio alto di deficit visuocostruttivi per i pazienti con Covid lieve: cosa sono e cosa comportano Non è più una novità il fatto che il Covid possa lasciare strascichi, ivi compresi problemi cognitivi. Gli scienziati studiano la questione.Scienziati brasiliani hanno rilevato un tasso di deficit visuocostruttivi insolitamente elevato nei pazienti che avevano avuto la Covid lieve ...