Perché l’ultimo summit della Nato preoccupa la Cina

Per la prima volta in assoluto Giappone, Australia, Corea del Sud e Nuova Zelanda sono stati invitati ad un vertice dell'Alleanza atlantica. l'ultimo summit Nato andato in scena a Madrid è stato diverso dal solito. Non solo per la partecipazione di Paesi solitamente assenti da simili palcoscenici, ma anche e soprattutto per i messaggi diretti InsideOver.

