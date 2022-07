Omicidio Andrea Covelli | il dolore della famiglia | “Gentile con tutti | delle bestie hanno deciso di ucciderti”

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 2 luglio 2022) NAPOLI. C’èe sconcerto per la morte di, il 26enne di Pianura trovato senza vita ieri sera. I familiari sono increduli per quanto accaduto e non si danno una spiegazionesua uccisione. Tre giorni faera scomparso. Immediate erano partite le ricerche e ieri sera l’amara scoperta: il cadavere di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.