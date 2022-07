Maltratta i genitori per soldi. Arrestato 20enne (Di sabato 2 luglio 2022) Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso una famiglia residente nei pressi del Giardini Virgilio a Taranto a seguito della richiesta d’aiuto di due genitori per il comportamento violento del figlio alla sala Operativa della Questura 113.I genitori del ragazzo hanno spiegato ai poliziotti che era da più di un anno che il figlio aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, dapprima solo verbale ma con il passare del tempo era sfociato in vere e proprie aggressioni fisiche ed erano arrivati al punto di temere il momento in cui dovevano andare a dormire perché il figlio li aveva minacciati anche di morte.Entrambi i coniugi erano concordi nel ritenere che il cambiamento di carattere del figlio fosse dovuto al fatto che il giovane aveva iniziato ad assumere droghe e pertanto aveva bisogno continuamente di denaro per acquistare ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 2 luglio 2022) Il personale della Squadra Volante è intervenuto presso una famiglia residente nei pressi del Giardini Virgilio a Taranto a seguito della richiesta d’aiuto di dueper il comportamento violento del figlio alla sala Operativa della Questura 113.Idel ragazzo hanno spiegato ai poliziotti che era da più di un anno che il figlio aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei loro confronti, dapprima solo verbale ma con il passare del tempo era sfociato in vere e proprie aggressioni fisiche ed erano arrivati al punto di temere il momento in cui dovevano andare a dormire perché il figlio li aveva minacciati anche di morte.Entrambi i coniugi erano concordi nel ritenere che il cambiamento di carattere del figlio fosse dovuto al fatto che il giovane aveva iniziato ad assumere droghe e pertanto aveva bisogno continuamente di denaro per acquistare ...

Pubblicità

DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Maltratta e picchia i genitori per avere i soldi per comprare la droga, condannato' - NotiziediPrato : Maltratta e picchia i genitori per avere i soldi per comprare la droga, condannato [ - salernotoday : Maltratta i genitori per la droga, scarcerato: non potrà avvicinarsi alle vittime -