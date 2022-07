Il Comune di Milano torna a riconoscere i figli di coppie omogenitoriali L’annuncio del sindaco | “Un momento storico molto difficile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 luglio 2022) Nel giorno in cui le strade milanesi hanno ospitato il Pride Palazzo Marino, attraverso ilGiuseppe Sala, fa arrivare una buona notizia. Iltornerà adellenati in Italia. “Oggi voglio fare un piccolo annuncio. Abbiamo da ieri riattivato il riconoscimento deinati in Italia da. È con grande gioia che ho firmato ieri il provvedimento personalmente nel mio ufficio”, ha spiegato Sala, convinto che quello attuale sia “un“, nel quale “un diritto come l’aborto viene cancellato. Adesso ci sarà qualcuno che cercherà di lavorare sulle discriminazioni ed è per ...