Il Cagliari ottiene il via libera per il nuovo stadio (Di sabato 2 luglio 2022) Via libera al nuovo stadio del Cagliari. Il presidente Tommaso Giulini ieri mattina ha voluto fare un ultimo passaggio in Municipio incontrando il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, prima di procedere con la formale consegna, come riporta il Corriere dello Sport. Un incontro informale durato poco meno di un’ora, durante il quale il patron rossoblù Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 2 luglio 2022) Viaaldel. Il presidente Tommaso Giulini ieri mattina ha voluto fare un ultimo passaggio in Municipio incontrando il sindaco di, Paolo Truzzu, prima di procedere con la formale consegna, come riporta il Corriere dello Sport. Un incontro informale durato poco meno di un’ora, durante il quale il patron rossoblù Calcio e Finanza.

Pubblicità

_ElPrincipe22 : RT @CalcioFinanza: Il #Cagliari ottiene il via libera per il nuovo stadio - CalcioFinanza : Il #Cagliari ottiene il via libera per il nuovo stadio - sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il Cagliari ottiene il via libera per il nuovo stadio: Via libera al nuovo stadio del Cagliari. Il… -