Guerra in Ucraina, il conflitto in Europa è una «possibilità» secondo il ministro degli Esteri finlandese (Di sabato 2 luglio 2022) «É una possibilità». Così il ministro degli Esteri della Finlandia ha replicato a precisa domanda nel corso di un'intervista rilasciata alla Cnn. Gli è stato chiesto se dopo la Guerra in Ucraina ci fosse il rischio che una conflittualità potesse innescarsi in Europa. Finlandia verso la Nato: strada ormai tracciata Pekka Haavisto, proprio sulla base di questa eventualità, ha sottolineato l'importanza di supportare l'Ucraina. E sono dichiarazioni significative che provengono dall'esponente di un governo che, da poco, ha rinunciato alla neutralità per prepararsi ad aderire alla Nato. Una scelta significativa. Non solo perché Helsinki acquisisce una posizione nuova, ma anche perché si tratta di un Paese che condivide centinaia di chilometri di confine ...

