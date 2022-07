Giacopelli CISL | “Incontro con l’amministrazione deludente | nessuna proposta concreta e realizzabile”

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 2 luglio 2022) MONREALE – “Unpurtroppo”: così Nicola, segretario aziendale della-Funzione Pubblica, definisce la riunione svoltasi martedì scorso fra i vertici delcomunale ed i rappresentanti sindacali in merito alla situazione dei lavoratori a tempo parziale, che rivendicano l’impiego a tempo pieno. “Mi sarei aspettato che dalla discussione – evidenzia– potessero emergere proposte concrete, realistiche e realizzabili per venirealle più che legittime aspettative del personale part time; invece, è stata prospettata per loro unicamente una contrattualizzazione a 30 ore settimanali. Apprezzo la disponibilità ribadita ancora una volta dal volenteroso sindaco Arcidiacono in favore di questa categoria di ...