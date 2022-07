Dybala, il Milan studia il sorpasso all'Inter: il piano per il blitz (Di sabato 2 luglio 2022) Con una offerta, è vero, non superiore ai 4 milioni più bonus, come richiamato dalla 'Gazzetta dello Sport', ma, a quel punto, potendo spingere sull'appeal da presentare a Dybala di una squadra ... Leggi su calciomercato (Di sabato 2 luglio 2022) Con una offerta, è vero, non superiore ai 4 milioni più bonus, come richiamato dalla 'Gazzetta dello Sport', ma, a quel punto, potendo spingere sull'appeal da presentare adi una squadra ...

