DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2022 LIVE | comincia la FP3 | rischio pioggia a Silverstone

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03 Installation lap per Vettel con l’Aston Martin. 13.01 In pista Stroll e Vettel con le gomme hard, Alonso con le soft, Schumacher e Magnussen con le medie, Ocon con le soft e Tsunoda con le hard. 13.00 VIA ALLA FP3!!! 12.58 Al momento non piove a, ma ci sono nuvoloni molto minacciosi. 12.56 L’anno scorso, la gara è stata vinta con una strategia a due soste, di cui una durante il periodo di bandiera rossa successivo alla collisione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quasi tutti i piloti hanno completato due stint su medium più uno stint finale su hard. Quest’anno potrebbe andare in un altro modo: le mescole e le strutture dei pneumatici sono completamente diverse e, a differenza del GP del 2021, non ci sarà il format con Sprint Qualifying, che aveva influenzato le ...