Covid oggi Toscana, 4.527 contagi e 4 morti: bollettino 2 luglio (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.527 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 2 luglio. Si registrano inoltre altri 4 morti. 1.221.652 i casi di positività nella regione, 842 i casi odierni confermati con tampone molecolare e 3.685 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.151.241 (94,2% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.898 tamponi molecolari e 16.150 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,1% è risultato positivo. Sono invece 5.623 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ... Leggi su italiasera (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 4.527 i nuovidainsecondo ildi, 2. Si registrano inoltre altri 4. 1.221.652 i casi di positività nella regione, 842 i casi odierni confermati con tampone molecolare e 3.685 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.151.241 (94,2% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.898 tamponi molecolari e 16.150 tamponi antigenici rapidi, di questi il 25,1% è risultato positivo. Sono invece 5.623 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’80,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ...

