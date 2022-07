(Di sabato 2 luglio 2022) AGI – I numeri deiaumentano, la pressione sugli ospedali cresce ma “unrispetto a un anno fa”. Lo dice Maurizio Viecca, primario dell'ospedale Sacco di Milano, che la ‘storia' della pandemia l'ha vissuta sin dal primo minuto in quello che è stato uno dei ‘fortini' nella lotta al virus. A testimoniare che la pressione sui reparti ordinari cresce il fatto che “due giorni fa la direzione sanitaria ha chiesto al 118 di non portare più pazienti al pronto soccorso, ma il provvedimento è durato solo 12 ore, poi è stato revocato”. “In terapia intensiva non finisce quasi nessuno – spiega Viecca -. Negli altri reparti ci sono per lo più no vax, anziani sui quali il vaccino non ha funzionato, perché sappiamo che c'è una quota minima che non risponde ...

Il primario conviene che 'nessuno si sarebbe aspettato questo numero di' e sottolinea come la situazione attuale 'prova in modo definitivo che il Covid non è una malattia stagionale, '..., contati settimanalmente, sono pressoché quadruplicati in tre settimane: erano 1.038 al 30 maggio e sono stati 4.484 al 20 giugno. In sorveglianza oggi ci sono 8.316 persone, età media di ... C'è un boom di contagi, ma questo Covid "è tutto un altro film" Maurizio Viecca, primario del Sacco di Milano, invita a non creare allarmismi. Quasi nessuno finisce in terapia intensiva anche se nei reparti ordinari cresce la pressione ...I contagi crescono anche in piena estate e tanti virologi temono il boom già a metà mese. La vera incognita riaguarda l’autunno ...