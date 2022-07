Caputo: «Futuro? Sono contento alla Sampdoria ma nel calcio mai dire mai» (Di sabato 2 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante Ciccio Caputo sosterrà oggi gli orali di maturità all’Istituto tecnico parificato “Alessandro Volta” di Bari, nella sua Puglia. E il Futuro? Sinora offerte non Sono arrivate. Scattato l’obbligo di riscatto dal Sassuolo, il centravanti ha un contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 2024. Intervistato giovedì dai giornalisti pugliesi che gli chiedevano di un possibile finale di carriera al Bari, Caputo ha risposto dicendo che«nel calcio mai dire mai ma attualmente Sono contento alla Samp, voglio ancora continuare a gioire, giocare, fare gol, poi vedremo il Futuro cosa riserverà». Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 luglio 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante Cicciososterrà oggi gli orali di maturità all’Istituto tecnico parificato “Alessandro Volta” di Bari, nella sua Puglia. E il? Sinora offerte nonarrivate. Scattato l’obbligo di riscatto dal Sassuolo, il centravanti ha un contratto che lo legafino al 2024. Intervistato giovedì dai giornalisti pugliesi che gli chiedevano di un possibile finale di carriera al Bari,ha risposto dicendo che«nelmaimai ma attualmenteSamp, voglio ancora continuare a gioire, giocare, fare gol, poi vedremo ilcosa riserverà». Lo riporta il Secolo XIX. L'articolo proviene da ...

