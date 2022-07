Bellissime ed emozionate | Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto il bianco

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 2 luglio 2022) Addio matrimonio segreto: le foto distanno facendo il giro del web. Ci sono anche i video che mostrano la cantautrice e la sua compagna così belle e felici che è impossibile non augurare ad entrambe tutto l’amore possibile e il per sempre che desiderano. Per il loro sìil, non solo gli abiti ma ogni altro dettaglio. Sono arrivate presso il palazzo del Comune di Montalcino a bordo di una Jaguard bianca. La prima a mostrarsi ai presenti èche sorride emozionata, corre ad abbracciare una persona a lei cara. Bellissimacon i capelli corti, passo ...