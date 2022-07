Aveva una serra in casa per coltivare marijuana: 37enne scarcerato dal giudice (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Guardia di Finanza Aveva rinvenuto a casa sua dei contenitori in vetro con due chili di marijuana già essiccata nonché ventidue piante di marijuana alte una sessantina di centimetri ed un capanno adibito a serra, in cui era stato allestito un sistema di riscaldamento ed essiccazione, dotato di lampade ad illuminazione, ventilatori e sistema di estrazione aria. Per questo motivo, Ciro Petrone, 37 anni, residente a Benevento, fu arrestato il 6 settembre 2021 dal Gip, poi liberato ma nuovamente arrestato a seguito dell’appello del PM e condotto ai domiciliari. Oggi, in accoglimento delle istanze difensive dell’avv. Antonio Leone, è stato nuovamente scarcerato dal giudice Rotili, con l’obbligo di firma, in attesa dell’udienza ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 2 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La Guardia di Finanzarinvenuto asua dei contenitori in vetro con due chili digià essiccata nonché ventidue piante dialte una sessantina di centimetri ed un capanno adibito a, in cui era stato allestito un sistema di riscaldamento ed essiccazione, dotato di lampade ad illuminazione, ventilatori e sistema di estrazione aria. Per questo motivo, Ciro Petrone, 37 anni, residente a Benevento, fu arrestato il 6 settembre 2021 dal Gip, poi liberato ma nuovamente arrestato a seguito dell’appello del PM e condotto ai domiciliari. Oggi, in accoglimento delle istanze difensive dell’avv. Antonio Leone, è stato nuovamentedalRotili, con l’obbligo di firma, in attesa dell’udienza ...

