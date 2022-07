Zucchero ”Sugar” Fornaciari torna live in Italia con il suo ”World Wilde Tour” (Di venerdì 1 luglio 2022) Continua il grande successo del “World Wild Tour” di Zucchero “Sugar” Fornaciari che fino ad ottobre vedrà impegnato l’Artista in tutto il mondo. Zucchero, tutte le date del World Wilde Tour Foto di DANIELE BARRACOZucchero torna live con le date del World Wilde Tour! A luglio, inoltre, il Tour toccherà nuovamente anche l‘Italia, con 5 tappe tutte SOLD OUT in alcuni dei festival più prestigiosi del Paese. Inoltre, il 27 luglio Zucchero – per la seconda volta nella sua carriera – aprirà il concerto dei Rolling Stones alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). Queste le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 1 luglio 2022) Continua il grande successo del “Wild” diche fino ad ottobre vedrà impegnato l’Artista in tutto il mondo., tutte le date delFoto di DANIELE BARRACOcon le date del! A luglio, inoltre, iltoccherà nuovamente anche l‘, con 5 tappe tutte SOLD OUT in alcuni dei festival più prestigiosi del Paese. Inoltre, il 27 luglio– per la seconda volta nella sua carriera – aprirà il concerto dei Rolling Stones alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN (Germania). Queste le ...

Pubblicità

ilTorineseNews : Zucchero “Sugar” Fornaciari al Sonic Park Stupinigi - cazajuguetes : Ciao! Tempo libero ???? #tiempolibre #tempslibre #sparetime #Freizeit #vrijetijd #ifritid #doux #dolce #süss #zoet… - iklboo1969 : @bushontheradio I'm too old for GCSE French but Italian Duolingo is obsessed with things being in the sugar: Le muc… - BitsRebel : ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI aprirà il concerto dei ROLLING STONES il 27 luglio alla VELTINS ARENA di GELSENKIRCHEN - MontiFrancy82 : @ZuccheroSugar FORNACIARI aprirà il concerto dei @RollingStones il 27 luglio alla Veltins-Arena di GELSENKIRCHEN -