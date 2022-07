Violenze, minacce e stalking alla giornalista Marialuisa Jacobelli: arrestato l'ex compagno (Di venerdì 1 luglio 2022) Botte, minacce, telefonate anonime e appostamenti alla giornalista e conduttrice sportiva Maria Luisa Jacobelli . Per questo motivo Francesco Angelini , 52 anni, è stato arrestato e messo in carcere ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 luglio 2022) Botte,, telefonate anonime e appostamentie conduttrice sportiva Maria Luisa. Per questo motivo Francesco Angelini , 52 anni, è statoe messo in carcere ...

