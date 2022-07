Ultime Notizie – Milan, Maldini e Massara rinnovano: “Tutto a posto” (Di venerdì 1 luglio 2022) Paolo Maldini e Frederick Massara rinnovano con il Milan. “E’ Tutto a posto, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui, siamo contenti della stagione e di poter programmare un futuro sempre vincente”, ha detto lo stesso Maldini uscendo da Casa Milan. “Sono felice, anche se non si vede sono molto felice”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 1 luglio 2022) Paoloe Frederickcon il. “E’, all’ultimo abbiamo rinnovato. Siamo contenti di essere qui, siamo contenti della stagione e di poter programmare un futuro sempre vincente”, ha detto lo stessouscendo da Casa. “Sono felice, anche se non si vede sono molto felice”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

